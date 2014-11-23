Нефть подросла. Впереди стратегическая встреча ОПЕК

Цены на нефть в пятницу подросли. Впервые за 2 месяца по итогам недели Brent показала рост. Brent прибавила в субботу 1,50%, и торговалась в на ICE в Лондоне на уровне 80,52 доллара за баррель. WTI на Нью-Йоркской товарной бирже стоила 76,68 долларов за баррель: она выросла на 1,09% за день.

Недельный рост для Brent составил 1,2% (95 центов), и это была первая «зеленая» неделя после восьми «красных» подряд. WTI выросла по итогам недели на 69 центов (1%).

Однако же с июня нефть потеряла порядка 30% своей стоимости: Brent упала со 115 долларов, а WTI — со 107 долларов.



«Рынок нефти настолько распроданный, что любой вид оптимистичных новостей может вызвать рост цены», - говорит Томас Саал, аналитики в INTL FC Stone (Майами, Флорида). Для нефти такой новостью стало понижение процентной ставки китайским регулятором. Китай — крупнейший нетто-импортер нефти и металлов, поэтому снижение его ставки (приведшее к падению юаня) вызвало рост цен на большинство товаров.

Подъем цен на нефть отчасти вызван еще и ожиданиями договоренностей о снижении производства в ОПЕК: 27 ноября состоится встреча этой организации, и рынок не перестает надеяться на то, что Саудовская Аравия не станет упорствовать. Однако на рынке хватает и пессимистов. Так, «нефтяные медведи» заявляют: «Мы продолжаем видеть сырьевой рынок с тенденцией на понижение, и поэтому вообще используем любую возможность, чтобы продать нефть».

Весьма размытый оптимизм строится на том, что, к примеру, Венесуэла согласна ограничить производство нефти, если остальные страны придут к такому соглашению. А вот тяжеловес ОПЕК — Саудовская Аравия — ни разу не высказалась о том, что снизит производство. Однако в пятницу представители России заявили, что Эр-Рияд выразил «готовность сотрудничать по проблемам, связанным в энергией и нефтяными рынками».



