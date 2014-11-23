Бесплатный стэндфордский онлайн курс по изучению статистики в R

Это - вводный курс с акцентом по изучению методов классификации и регрессии. Программа включает: линейная и параболическая регрессия, логистическая регрессия и линейный дискриминантный анализ; перекрестная проверка и загрузка, выбор модели и методы регуляризации (ребро и лассо); нелинейные модели, сплайны и обобщенные аддитивные модели; методы, основанные на дереве, случайные леса и усиление; машины векторов поддержки. Обсуждены некоторые безнадзорные методы изучения: основные компоненты и кластеризация (k-средняя и иерархическая).





Лекции покрывают весь материал в An Introduction to Statistical Learning, with Applications in R, написанного Hastie и Tibshirani (2013). С 5 января 2014, PDF этой книги приложен в аттаче.





Начало занятий: 19 января 2015

Конец занятий: 03 апреля 2015

Штат курса: профессор Тревор Хэсти, профессор Роб Тибширэни

Цена: бесплатно

URL: https://class.stanford.edu/courses/HumanitiesandScience/StatLearning/Winter2015/about