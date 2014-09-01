Курс евро впервые с мая перевалил за 49 рублей

Первые торги сентября на российском валютном рынке ММВБ начались сегодня новым падением курса национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро).

Курс евро по состоянию к 10:30 мск перевалил за психологически важную отметку в 49 рублей. Так дорого евро на Московской бирже стоит впервые с 8 мая 2014 года. По данным на 11.00 мск, курс евро составлял 49,0575 руб./евро, что на 30 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 48,72 руб./евро, максимальные — 49,1005 руб./евро.

Впрочем, до абсолютного рекорда евро пока еще далеко — в марте 2014 года курс европейской валюты в ходе торгов поднимался до 52 рублей. А 18 марта 2014 года официальный курс евро был установлен ЦБ РФ на отметке в 50,9442 руб./евро.

Курс доллара сегодня продолжает бить установленные ранее рекорды. К 10.30 мск курс доллара поднялся до 37,39, превзойдя достигнутый 29 августа 2014 года результат почти на 40 копеек. Так дорого доллар на Московской бирже не стоил еще никогда.