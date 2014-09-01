Brent перевалил за отметку $103 за баррель

Цены на нефть Brent держатся выше $103 за баррель на фоне данных о замедлении роста производственной активности в Китае.

В 8.35 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $0,01 - до $103,18 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,18 - до $95,78. Оба эталона подешевели в августе второй месяц подряд.

"Слабые показатели Китая уже учтены в котировках. Китай сохраняет целевой показатель экономического роста в 7,5 процента, значит у правительства есть план поддержания роста в ближайшие два квартала", - сказал стратег по сырьевым рынкам инвестиционного банка ANZ Анкит Пахуджа.

"Мы считаем, что цены немного вырастут в ближайший месяц. Рынки перестали бояться проблем со снабжением и, может быть, переоценивают значимость повышения добычи в Ливии и Иране", - сказал Пахуджа.