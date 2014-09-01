Курс евро снизился до годового минимума

Евро подешевел на 0,07% - до $1,3123, ранее упав до $1,3120. Президент Украины Петр Порошенко предупредил о возможности полномасштабной войны с Россией, и Европа и США пригрозили Москве новыми санкциями. Учитывая, что ситуация на Украине угрожает экономическому росту Европы, а также низкую инфляцию в еврозоне, Европейский центральный банк может принять новые стимулирующие меры в ближайшее время, возможно даже на этой неделе, считают аналитики.

"Экономика Германии начинает показывать признаки слабости, и я думаю, ЕЦБ будет трудно отказаться от смягчения политики", - сказал стратег по валютному рынку Brown Brothers Harriman в Токио Масаси Мурата.

В августе евро снизился на 1,9% к доллару после 2,2-процентного спада в июле.

"ЕЦБ еще рано объявлять о новых шагах, учитывая, что две наиболее действенные меры, о которых было объявлено в июне, еще не приняты", - написали в отчете аналитики Barclays, имея в виду целевые долгосрочные операции репо и покупки ценных бумаг, обеспеченных активами.

Против швейцарского франка евро снизился до 1,2063 франка. В 2011 году центробанк Швейцарии пообещал не допустить роста национальной валюты выше 1,20 франка за евро.

Курс доллара к иене повысился на 0,13 процента до 104,19 иены, а австралийский доллар поднялся на 0,09 процента до $0,9342, слабо отреагировав на сообщение о замедлении производственной активности в Китае - крупнейшем потребителе австралийского сырья.