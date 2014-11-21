Азиатские рынки выросли в пятницу

Торги в АТР в пятницу закончились в зеленой зоне. Это помогло чуть уменьшить процент падения большинства индексов по итогам недели. MSCI Asia Pacific за неделю потерял 1,4%, но в пятницу вырос на 0,4%.
Nikkei прибавил
0,33%, Kospi сегодня вырос на
0,35%; Hang Seng окреп на 0,37%, а
вот Shanghai Composite скакнул
вверх на 1,4%. Такой рост китайского
индекса связан с тем, что Народный Банк
Китая в пятницу провел интервенцию 8,2
млрд долларов на межбанковский рынок
страны с помощью операций краткосрочного
кредитования. На денежном рынке Китая
очень серьезно выросли ставки.
В результате выросли ценные бумаги китайских финансовых фирм и кредиторов. ICBC прибавила скромные 1,4%; Citic Securities, Haitong Securities увеличили капитализацию на 6% каждая.
А вот громко анонсировавшийся проект по «смычке» фондовых бирж Гонконга и Шанхая (Stock Connect), проработав первую неделю, показал не самые уверенные результаты. Инвесторы выбрали всего 24% квот на объем покупаемых акций Гонконга (100% - это 90 млрд долларов США).
В Японии на этой неделе случились важные события: Синдзо Абэ распустил нижнюю палату парламента. Уже 14 декабря состоятся досрочные выборы в нее. Непопулярную меру — второе повышение налога с продаж — отложили на полтора года. Поэтому и подросли индексы страны.
Среди крупных движений ценных бумаг можно отметить удорожание на 4,2% акций оператора казино в Макао Galaxy Entertaiment Group. Нефтедобывающая компания CNOOC прибавила 3,5%: вчера и сегодня приподнималась в цене нефть, и ценные бумаги компаний, связанных с «черным золотом» отлично реагировали на эту новость.