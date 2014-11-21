Доллар ниже 45,9 руб, евро ниже 57,6 руб.

Российский рубль с утра укрепляется. Сегодня торги на Московской бирже открылись снижением валютных пар USD/RUB и EUR/RUB на 0,60%. Так, курс доллара на 10:33 по мск составлял 45,87 руб., курс евро – 57,52 руб.

Как считают эксперты, мы наглядно видим, что обе пары идут в рамках запланированного сценария. Текущая цель — 45,15 руб. по паре USD/RUB.

Драйвером к движению курса остается цена на нефть, особенное внимание надо уделить поведению цен на нефть марки Brent — наблюдается коррекционный отскок.