Alibaba выведет торговую площадку TaoBao на международный уровень

Джек Ма, основатель и руководитель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd сегодня объявил о планах развития бизнеса. Например, известная торговая площадка Taobao станет международной: появятся версии этого огромного интернет-рынка на различных языках, включая английский.

Торговая платформа Aliexpress, которую Alibaba уже вывела на международный уровень, сейчас ориентирована в большей степени на корпоративных клиентов. TaoBao — сервис, благодаря которому частные потребители получат возможность напрямую торговать между собой.