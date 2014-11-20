Иена «скользит» вниз против доллара и евро

В четверг днем на валютном рынке иена снижается до новых минимумов за последние семь лет. Причина такого движения — это решение Банка Японии расширить программу смягчения, которое он принял в октябре. Это решение до сих пор давит на стабильность нацвалюты.

В это время спрос на доллар все еще сохраняется, потому что публикация протокола октябрьского заседания ФРС, как и ожидалось, поддерживает валюту. Согласно протоколу, чиновники уверены, что экономика восстанавливается достаточно надежно, чтобы суметь противостоять внешним угрозам, но никаких намеков насчет сроков подъема ставок там не было.

По прогнозам рынков, центральный банк США повысит процентные ставки где-то в сентябре 2015 года. Но в отличие от ФРС, Банк Японии и ЕЦБ собираются продолжать политику смягчения, чтобы укрепить экономический рост и темпы инфляции.

Иена еще оказалась под давлением из-за того, что во вторник премьер-министр Абэ заявил, что хочет перенести сроки повышения налога с продаж, который должен был вступить в силу уже в следующем году. Причина — последний подъем в апреле поспособствовал тому, что экономика Японию скатилась в сторону рецессии.

Сегодня пара EUR/JPY дошла до уровня 149,14, максимума с октября 2008 года, когда была на отметке 148,82. Пара USD/JPY достигла сегодня отметки 118,98, это максимум с августа 2007 года, когда пара была на уровне 118,82.