Обзор финансово-экономической прессы: Европа подготовилась к перебоям с газом из-за ситуации на Украине

РБК-Daily



Европа подготовилась к перебоям с газом из-за ситуации на Украине

Еврокомиссия заранее приняла необходимые меры по обеспечению энергетической безопасности и готова к возможным перебоям в поставках газа через Украину. Об этом, по информации Интерфакса, рассказала официальный представитель ЕК Марлене Хольцнер. «У нас есть соответствующая инфраструктура. Если некоторые государства-члены не смогут получать газ через Украину из России, другие государства смогут переправлять свой газ, поступающий из других источников», - объяснила Хольцнер.

Malaysia Airlines заморозила торговлю акциями перед реструктуризацией

Авиакомпания Malaysia Airlines (МАS), которая в текущем году потеряла два лайнера, приостановила торговлю своими акциями в преддверии заявления об основных параметрах реструктуризации MAS, передает Reuters. Инвестиционный фонд правительства Малайзии Khazanah Nasional Bhd, который владеет большинством акций авиаперевозчика, сообщит о планах реструктуризации на пресс-конференции 29 августа.

DW

Меркель: Действия Москвы на Украине не останутся без последствий

Действия России на востоке Украины не останутся без последствий. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) во время телефонного разговора с президентом США Бараком Обамой, который состоялся вечером в четверг, 28 августа. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), стороны сошлись во мнении, что "приток новых российских солдат и российской военной техники нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины". Он также отметил, что канцлер пообещала в связи со сложившейся ситуацией "дальнейшие издержки и последствия для России", передает агентство dpa.