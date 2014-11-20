Итоги октябрьского заседания ФРС: необходимо больше открытости

Вчера мы смогли ознакомиться с опубликованным протоколом заседания ФРС, которое было 28-29 октября. По мнению многих экономистов, он должен был поддержать доллар. Как оказалось, некоторые из руководителей Федеральной резервной системы США на том заседании говорили о более публичном обсуждении темпов предстоящего повышения процентных ставок. Получается ли, что Федрезерв до сих пор уверен, что необходимо поднимать процентные ставки в следующем году? А никто не забыл про низкие темпы роста потребительских цен и слабый прогноз для мировой экономики? Об этом рассуждает издание MarketWatch.

Как известно, ФРС на октябрьском заседании сохранила целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых и объявила о завершении программы количественного смягчения (QE3).

К слову, девять из десяти руководителей Федрезерва высказались за такой ход событий. Против был только глава ФРС Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота, который уверен, что необходимо определить четче сроки сохранения процентной ставки у нуля к инфляционным показателям и как-то подробнее прописать эти условия.

Если конкретнее, то в заявлении, которое сделали после заседания, осталась фраза об удержании ставки на низком уровне в течение существенного времени после завершения QE. Но добавили пояснение, что когда информация станет более позитивной, чем ожидается, повысить процентную ставку могут и раньше прогнозов. Ну и, соответственно, наоборот: если прогресс будет медленным, то увеличивать ставку будут позже.

Часть членов комитета на заседании в октябре сказали, что пора бы уже изменить эту формулировку о «продолжительном периоде удержания низких ставок», читаем в протоколе встречи. Но ничего не изменилось — скорее всего, из-за боязни реакции рынков — они могут воспринять такой шаг как фундаментальный сдвиг в политике Федрезерва.

Еще одним из центральных вопросов было обсуждение вероятности замедления темпов роста потребительских цен в стране. "Многие участники заседания отметили, что FOMC необходимо и дальше внимательно следить за признаками возможного сдвига вниз долгосрочных инфляционных ожиданий", - отмечается в документе.

Напомним, индекс потребительских цен, который использует ФРС, в сентябре увеличился на 1,4%, но пока остается ниже таргетируемого Федрезервом уровня в 2% (уже 29-й месяц подряд, отмечает Bloomberg).

Во время обсуждения экономических событий за рубежом члены комитета отметили некоторое ухудшение экономпрогноза и усиление отрицательных рисков в Европе, Китае и Японии, а также на укрепление доллара США. Если внешнеэкономические или финансовые условия будут ухудшаться дальше, то экономический рост в США может быть медленнее, чем ожидается в настоящее время, - говорится в протоколе заседания. Но большинство членов FOMC уверены, что это повлияет на экономику страны весьма ограниченно.

Следующее заседание ФРС состоится 16-17 декабря.