Минэкономразвития: в России восстановился рост ВВП

В июле после снижения за предыдущие два месяца экономический рост восстановился - ВВП РФ в июле 2014 г. вырос по сравнению с июнем на 0,2%, сообщается в мониторинге Минэкономразвития. Таким образом, прирост ВВП (за исключением сезонного и календарного факторов), по оценке Минэкономразвития России, составил 0,2% против снижения на 0,2% в июне и на 0,4% в мае.

Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП за II квартал текущего года. Прирост ВВП во II квартале 2014 г. относительно соответствующего периода 2013 г., по предварительной оценке, составил 0,8%, что оказалось на 0,3 процентного пункта ниже предварительной оценки Минэкономразвития России.



Положительное влияние на динамику ВВП в июле оказали обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды, розничная торговля. Со стороны производства усиливается положительный эффект, связанный с динамикой сельского хозяйства. При этом основное отрицательное влияние на общеэкономическую динамику в июле оказало резкое снижение динамики экспорта нефти и газа, а также прекращение роста в строительстве.

С учетом этого МЭР скорректировало оценку прироста ВВП с исключением сезонного фактора во II квартале по отношению к I кварталу до 0,0% против 0,1% по предыдущей оценке.

Одним из основных факторов ухудшения инвестиционной активности в июле стало прекращение роста в строительстве. С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленному производству в целом после снижения в середине года, в июле рост возобновился (на 0,2%) к предыдущему месяцу.

В июле, по оценке Минэкономразвития России, реальные располагаемые доходы населения с исключением сезонного фактора возобновили рост, который составил 2,3% после снижения на 2,6% в июне по отношению к предыдущему месяцу.

В июле 2014 г. инфляция составила 0,5%, с начала года – 5,3% (в июле 2013 г. – 0,8%, с начала года – 4,4%). Показатель инфляции за годовой период снизился до 7,5% с 7,8% в июне.