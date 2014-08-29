ЕЦБ уже не знает, как поддержать экономики европейских стран

Как сообщает портал Bloomberg, Европейский центробанк исчерпал возможности поддержки еврозоны и теперь ответственность за обеспечение роста экономики перекладывает на национальные правительства.



Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле рассказал вчера в интервью Блумбергу, что на «100 процентов» согласен с главой ЕЦБ Maрио Драги, который обращается к правительствам 18 стран валютного союза с призывом подкрепить монетарные стимулы регулятора «структурными реформами», чтобы повысить конкурентоспособность и преодолеть последствия долгового кризиса в Европе.

«Монетарная политика помогает только выиграть время, - сказал Шойбле. - Ликвидность рынков не такая уж низкая, она даже выше, чем нужно. Поэтому я считаю, что монетарные инструменты исчерпали себя, и сейчас нам крайне необходимы инвестиции, возврат доверия инвесторов, рынков и потребителей».

Шойбле выразил мнение, которому придерживаются в коалиции канцлера Германии Aнгелы Меркель, в то время как в еврозоне обсуждают способы поддержания экономического роста, а Драги склоняется к запуску новых стимулов. Премьер-министр Франции Maнуэль Вальс 27 августа призвал ЕЦБ использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы добиться ускорения инфляции до целевого ориентира.

Экономическая уверенность в еврозоне снизилась больше прогнозов, потребительские цены в Испании упали на максимальную за пять лет величину, а в Германии неожиданно выросла безработица - все это дает Драги основания прибегнуть к мерам «количественного смягчения».

«Откровенно говоря, не думаю, что ЕЦБ располагает инструментами для борьбы с дефляцией», - сказал Шойбле. По его словам, рост экономики Германии связан с внутренним спросом, который, в свою очередь, обусловлен высоким уровнем доверия потребителей и инвесторов.

«Главная причина доверия к экономике Германии заключается том, что никто не сомневается в устойчивости нашего бюджета, и в том, что мы выполним свои обещания и обеспечим инвестиции», - сказал министр.