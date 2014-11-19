Индексы АТР дружно идут вниз

Индексы фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня с удивительным единодушием торгуются в красной зоне. Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, вчера вечером подтвердил информацию о досрочных выборах и об отложенном повышении налога на потребление. В понедельник поступила информация о неожиданной технической рецессии Японии, и на фоне этого национальный индекс страны обвалился. Потерю понедельника Nikkei до сих пор не может отыграть: с начала сегодняшней торговой сессии он снизился на 0,32%.



Остальные индексы региона дружно повторяют направление японского коллеги. Связано ли это только с событиями в Японии, либо добавляется сюда еще и не оправдавшая ожиданий рынка низкая активность инвесторов на объединенной фондовой площадке Шанхая и Гонконга — непонятно. Но факт остается фактом: сегодня с начала торгов (к 10.40 мск) уже снизились Shanghai Composite (-0,21%), Hang Seng (-0,70%), Kospi (-0,01%). Австралийский коллега тоже в красном: S&P ASX -0,70%.