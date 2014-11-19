Индексы АТР дружно идут вниз

Индексы фондовых
рынков Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня с удивительным единодушием
торгуются в красной зоне. Синдзо Абэ,
премьер-министр Японии, вчера вечером
подтвердил информацию о досрочных
выборах и об отложенном повышении налога
на потребление. В понедельник поступила
информация о неожиданной технической
рецессии Японии, и на фоне этого
национальный индекс страны обвалился.
Потерю понедельника Nikkei до
сих пор не может отыграть: с начала
сегодняшней торговой сессии он снизился
на 0,32%.
Остальные индексы региона дружно повторяют направление японского коллеги. Связано ли это только с событиями в Японии, либо добавляется сюда еще и не оправдавшая ожиданий рынка низкая активность инвесторов на объединенной фондовой площадке Шанхая и Гонконга — непонятно. Но факт остается фактом: сегодня с начала торгов (к 10.40 мск) уже снизились Shanghai Composite (-0,21%), Hang Seng (-0,70%), Kospi (-0,01%). Австралийский коллега тоже в красном: S&P ASX -0,70%.