Уставной капитал Национальной платежной системы - полмиллиарда рублей

Банк России приступил к финансированию Национальной системы платежных карт (НСПК). По данным газеты "Известия", регулятор внес в уставной капитал ОАО "НСПК" 500 млн рублей. Всего уже выпущено 5 тыс. акций номинальной стоимостью 100 тыс. рублей. В пресс-службе регулятора не исключают, что в будущем эта сумма будет увеличена.

«Банк России вправе принять в дальнейшем решение об изменении размера уставного капитала ОАО "НСПК", - заявили в пресс службе Банка России. - Кроме того, размер уставного капитала ОАО «НСПК» (500 млн рублей), единственным учредителем которого в соответствии с законом № 161-ФЗ является Банк России, может не совпадать с общим объемом затрат на создание Национальной системы платежных карт. Превышение общего объема затрат на создание НСПК над размером уставного капитала одноименного ОАО само по себе не является причиной увеличения капитала».

Как указывается в уставе ОАО "НСПК", они вправе выпустить дополнительно не более 40 тыс. акций того же номинала (то есть на 4 млрд. рублей). В этом случае уставной капитал ОАО вырастет до 4,5 млрд рублей. Ранее проект по созданию НСПК оценивался ЦБ в 9–10 млрд рублей.

Надо отметить, что устав также запрещает любым компаниям и банкам (кроме самого ЦБ) приобретать более 10% акций НСПК. При любом раскладе доля Банка России не снизится ниже 50% и он всегда будет иметь контроль над ОАО.

Вопрос обеспечения бесперебойности внутрироссийских операций банковских карт был поднят после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard перестали проводить операции клиентов банков "Россия" и СМП-банка, попавших в санкционные списки США. В итоге было решено создать НСПК, оператором которой станет контролируемое Центробанком новое ОАО.

Как следует из документов ФНС, основным видом деятельности нового общества является "обработка данных", держателем реестра акционеров стало ЗАО "Новый регистратор". Официальным знаком обслуживания НСПК станет утвержденный ЦБ графический знак рубля. Гендиректором компании зарегистрирован утвержденный еще 11 июля Национальным финансовым советом глава Компании объединенных кредитных карточек (UCS) Владимир Комлев. Впрочем, отмечает газета, пока наблюдательный совет ОАО "НСПК" не сформирован, свидетельствуют данные компании на сайте.