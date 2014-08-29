Большинство фондовых индексов Азии снижается на слабых отчетах из Японии

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются сегодня в красной зоне. Азиатские индексы завершают месяц в минусе впервые с апреля, отмечает Bloomberg. Падению способствуют слабые данные из Японии, где в июле объем промышленного производства в Японии вырос меньше, чем ожидали эксперты, потребительские расходы сократились, а темпы инфляции остались без изменений.

"Геополитический риск снова поднимает свою жуткую голову. Новости о напряженности в российско-украинских отношениях беспокоят и без того напуганных инвесторов", - отметил Стэн Шейму из IG Ltd. в Мельбурне.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился в пятницу на 0,2%, до 147,99 пункта. С начала августа индикатор потерял 0,6%, за эту неделю - 0,3%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Котировки акций Aluminum Corp. of China Ltd. рухнули на 5% на торгах в Гонконге. Накануне после закрытия рынков в Азии компания объявила об увеличении убытка в I полугодии на фоне снижения цен на алюминий.

Акции самого большого банка мира Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подешевели на 0,6%, поскольку рост его прибыли уже четвертый квартал подряд был ниже 10%.

Курс ценных бумаг CSPC Pharmaceutical Group Ltd. обвалился на 7,7%, что является худшим результатом в рамках регионального индекса MSCI Asia Pacific. Один из акционеров компании намерен продать весь пакет акций CSPC (11%).

Крупнейший австралийский банк по объему активов National Australia Bank Ltd. увеличил капитализацию на 1,3% благодаря планам высвобождения капитала за счет продажи подразделения в США. В дальнейшем банк намерен сконцентрироваться на деятельности в пределах Австралии.