EUR/USD: позитивный отчет и пара снова растет

Днем во вторник евро продолжил рост против доллара, когда были опубликованы очень хорошие отчеты по экономическим настроениям в Германии. Также на валюту хорошо сказалось заявление Марио Драги о возможности запуска дальнейших мер смягчения.

Так, во время сегодняшних торгов пара EUR/USD доходила до отметки 1,2540, максимума сессии, затем укрепилась в районе 1,2520. Скорее всего, пара найдет поддержку на уровне 1,2397 и сопротивление на 1,2617.

Отчет, который помог евро подняться выше, был предоставлен центром экономических исследований ZEW. В нем говорится, что индекс экономических настроений в Германии в ноябре вырос до четырехмесячного максимума — 11,5. В октябре был на уровне -3,6, а за ноябрь ждали рост только до 0,9.

Затем другой отчет показал, что индекс экономических настроений еврозоны тоже вырос - до 11,0, хотя ждали только 4,3.

Вчера Драги заявил, что ЕЦБ может расширить программу покупки активов, включив в нее государственные облигации.