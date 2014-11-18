S&P 500 вырос, а LinkedIn подложил свинью технологическому индексу

S&P 500 незначительно подрос (+0,07%), чтобы закрыться на новом историческом максимуме в понедельник. Самый значительный вклад в это внесли акции Baker Hughes (+8,9%), который будет выкуплен компанией Halliburton, и Allergan (+5,3%), которая объединится с концерном Actavis.



Nasdaq завершил торговую сессию в легком миноре, снизившись на 0,37%. Этому существенно поспособствовали Google, потерявшая 1,5%, и Galahad, ослабшая на 1,6%. Акции LinkedIn упали на 4,5%: в ближайшие несколько месяцев начнет свою работу подразделение Facebook, которое возьмет на себя профессиональное общение и тем самым способно «отъесть» немалую долю аудитории у LinkedIn. Правда, акции Facebook тем временем тоже потеряли в цене (-0,9%). Apple снизилась на 0,2%; Yahoo прибавила 1,2%. Активно торговалась и Cisco Systems (+0,6%).

Промышленный индекс Dow Jones прибавил, как и коллега по «большой тройке», 0,07%.

Среди потерь дня — Halliburton. Мультисервисный нефтяной гигант потерял целых 10,62%, а Petrobras (еще одна нефтяная компания) ослабла н 6,23%. Фармацевтическая компания Actavis прибавила 1,7%.