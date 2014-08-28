Итальянские банки хотят занять у ЕЦБ 27 млрд евро

Четыре крупнейших банка Италии хотят получить займы в размере 27 млрд евро ($36 млрд) у ЕЦБ на первом аукционе дешевой наличности, который направлен на то, чтобы стимулировать кредиты компаниям и частным лицам, заявляют лица, знакомые с такими планами.

UniCredit, крупнейший в стране кредитор, просит 7 млрд евро на сентябрьском аукционе. Banca Monte dei Paschi di Siena, третий крупнейший кредитор Италии, будет вести борьбу за 3 млрд евро, что составляет почти половину от общего таргетирования банка на этот год.

Займы, известные как целевые операции долгосрочного рефинансирования (TLTRO), являются частью пакета мер ЕЦБ, направленных на увеличение кредитования организаций и частных лиц и возобновление экономического роста. Предыдущее вливание долгосрочных капиталов в 2011 и 2012 годах не смогло стимулировать кредитование, так как банки вместо этого инвестировали в государственные облигации. Еврозона зафиксировала нулевой рост во втором квартале, так как три крупнейшие экономики региона, Германия, Франция и Италия, показали нулевые результаты роста.

“Эти меры кажутся привлекательными для банков, даже если они не имеют такой же срочности, как три года назад,” – говорит Карим Бертони, аналитик в Pury Pictet Turrettini & Cie. в Женеве. “Кредиторам нет необходимости искать максимальную доступную сумму немедленно, так как у них есть альтернативные источники финансирования”.

Банки Еврозоны, вероятно, возьмут займы на сумму около 110 млрд евро в сентябре и 160 млрд евро на следующем аукционе в декабре, заявил 21 августа Джузеппе Мараффино, аналитик в Barclays Plc.

Запросы итальянских банков могут быть ниже, чем оценивают некоторые аналитики. По оценке Антонио Гульельми, аналитика в Mediobanca SpA, семь крупнейших банков подадут заявку на 35 млрд евро в сентябре.

Intesa Sanpaolo, второй крупнейший банк в Италии, объявил о своих планах взять займы на сумму 13 млрд евро TLTRO. Банк все еще рассчитывает сумму, которую он попросит на первом аукционе, и решение будет принято непосредственно перед началом аукциона, в зависимости от ситуации с наличными средствами у банка.

Banco Popolare подал заявку на 3,8 млрд евро в сентябре, это вся сумма, которую хочет получать банк. В начале сентября банк будет решать, разделить ли эту сумму на два предложения в этом году.

Unione di Banche Italianea не планирует участвовать в первом аукционе, заявили в банке, добавив, что банк может попросить кредит на сумму 3 млрд евро в декабре.

Генеральный директор UniCredit Федерико Гиццони заявил, что в этом месяце банк подаст заявку на 15 млрд евро в этом году, а генеральный директор Monte Paschi Бернардо Мингроне заявил, что банк попросит 6 млрд евро. Первоначальный запрос UniCredit будет связан с кредитами в Италии, и банк планирует займы дополнительных 7-8 млрд евро, связанных с кредитами в подразделениях Германии и Австрии, во втором аукционе, заявило лицо, знакомое с планами банка.

По оценкам экономистов из Bloomberg, банки займут 650 млрд евро в течение 2016 года. Президент ЕЦБ Марио Драги заявил в июле, что максимальный размер программы может достигнуть 1 трлн евро.