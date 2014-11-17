Много интересного в АТР: Япония - в рецессии, Шанхай подружился с Гонконгом

Японская техническая рецессия стала причиной того, что рынки азиатско-тихоокеанского региона снизили котировки. Так, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 1,2%. Вполне ожидаемо рухнул Nikkei, отдав сразу 2,96%; Hang Seng снизился на 1,1%; австралийский индекс S&P/ASX упал на 0,8%, Shanghai Composite потерял 0,2% (хотя, казалось бы, сегодня, когда заработал объединенный рынок Китая и Гонконга, шанхайская и гонконгская биржи должны были подрасти).



Напомню, новость о рецессии в Японии стала неожиданностью для инвесторов и для аналитиков. Разумеется, на этих известиях немедленно подросла иена (игроки рынка стали массово уходить в этот безопасный актив), а вот акции многих компаний (особенно экспортеров) сдали позиции. Так, крупнейший автопроизводитель страны Toyota Motor потерял 2,1%. Ценные бумаги Central Japan Railway ослабли на 4,6% (их оценка со стороны аналитических агентств снизилась с «выше рынка» до «нейтрально»). А вот Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейший банк страны, подрос на 2,2%, показав отличную квартальную отчетность.

Акции китайских компаний, которые с сегодняшнего дня начали торговаться на объединенной китайско-гонконгской площадке, вызвали вполне ожидаемый интерес у инвесторов: к середине торгового дня объем покупки ценных бумаг Поднебесной за рубеж достиг дневного лимита. Ограничение это установлено на уровне в 2,1 млрд юаней. А вот гонконгские акции китайских инвесторов интересовали в гораздо меньшей степени: освоены всего лишь 17% дневной квоты.