Много интересного в АТР: Япония - в рецессии, Шанхай подружился с Гонконгом

Японская
техническая рецессия стала причиной
того, что рынки азиатско-тихоокеанского
региона снизили котировки. Так, сводный
индекс региона MSCI Asia Pacific потерял
1,2%. Вполне ожидаемо рухнул Nikkei, отдав
сразу 2,96%; Hang Seng снизился
на 1,1%; австралийский индекс S&P/ASX
упал на 0,8%, Shanghai Composite
потерял 0,2% (хотя, казалось
бы, сегодня, когда заработал объединенный
рынок Китая и Гонконга, шанхайская и
гонконгская биржи должны были подрасти).
Напомню, новость о рецессии в Японии стала неожиданностью для инвесторов и для аналитиков. Разумеется, на этих известиях немедленно подросла иена (игроки рынка стали массово уходить в этот безопасный актив), а вот акции многих компаний (особенно экспортеров) сдали позиции. Так, крупнейший автопроизводитель страны Toyota Motor потерял 2,1%. Ценные бумаги Central Japan Railway ослабли на 4,6% (их оценка со стороны аналитических агентств снизилась с «выше рынка» до «нейтрально»). А вот Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейший банк страны, подрос на 2,2%, показав отличную квартальную отчетность.
Акции китайских компаний, которые с сегодняшнего дня начали торговаться на объединенной китайско-гонконгской площадке, вызвали вполне ожидаемый интерес у инвесторов: к середине торгового дня объем покупки ценных бумаг Поднебесной за рубеж достиг дневного лимита. Ограничение это установлено на уровне в 2,1 млрд юаней. А вот гонконгские акции китайских инвесторов интересовали в гораздо меньшей степени: освоены всего лишь 17% дневной квоты.