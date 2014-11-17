За кражу паролей от банковских карт появится собственная статья в УК

До сих пор в УК РФ не было статьи, предусматривающей наказание за кражу пароля с банковской карты. Теперь появилась информация о том, что разрабатывается проект отдельной статьи по интернет-мошенничеству и фишингу, для которого крадутся данные банковских карт.По предварительной информации, штраф за такие «развлечения» составит до 2 млн рублей, а лишение свободы предусматривается на срок до 10 лет. Для сравнения: по современной статье о мошенничестве штраф составляет до 1 млн рублей.



Уголовное наказание за фишинг предлагает ввести Национальный совет финансового рынка (НСФР). Чаще всего схема такого мошенничества простая: сайт злоумышленников полностью копирует «родной сайт» банка или интернет-магазина, после чего с легкостью происходит сбор данных кредитных и дебетных карт (пользователь сам вводит их, «совершая покупку»).

Для банков подобный закон будет очень полезным, ведь с 1 января 2014 года они обязаны за свой счет компенсировать клиенту «неправедно» снятые средства, и только потом начинать разбирательство по делу.