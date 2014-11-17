За кражу паролей от банковских карт появится собственная статья в УК

До
сих пор в УК РФ не было статьи,
предусматривающей наказание за кражу
пароля с банковской карты. Теперь
появилась информация о том, что
разрабатывается проект отдельной статьи
по интернет-мошенничеству и фишингу,
для которого крадутся данные банковских
карт.По
предварительной информации, штраф за
такие «развлечения» составит до 2 млн
рублей, а лишение свободы предусматривается
на срок до 10 лет. Для сравнения: по
современной статье о мошенничестве
штраф составляет до 1 млн рублей.
Уголовное наказание за фишинг предлагает ввести Национальный совет финансового рынка (НСФР). Чаще всего схема такого мошенничества простая: сайт злоумышленников полностью копирует «родной сайт» банка или интернет-магазина, после чего с легкостью происходит сбор данных кредитных и дебетных карт (пользователь сам вводит их, «совершая покупку»).
Для банков подобный закон будет очень полезным, ведь с 1 января 2014 года они обязаны за свой счет компенсировать клиенту «неправедно» снятые средства, и только потом начинать разбирательство по делу.