Японская экономика неожиданно ушла в рецессию

Статистические сведения о ВВП Японии в III квартале удивила всех: вместо прогнозированного роста на 2,2% экономика страны вдруг взяла, да и скатилась в минус на 1,6%. Таким образом, без объявления войны, третья по размеру мировая экономика вдруг оказалась в рецессии.

Напомню, техническая рецессия объявляется, если ВВП уменьшается два квартала подряд (это мы прекрасно видим на примере Японии: во втором квартале экономика упала на 7,3%, в третьем — на 1,6%).

Эксперты и аналитики обвиняют во всем правительство, которое в апреле существенно повысило налог на потребление. «Это полностью разрушило экономику страны, ни в одной из сфер не наблюдается воодушевления», - говорят экономисты.

На прошлой неделе появилась информация о том, что в Японии, вполне возможно, будут проведены досрочные парламентские выборы и будет отсрочено второе повышение налога на потребление.