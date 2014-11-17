Заработала совместная биржа Гонконга и Шанхая: много заинтересованных иностранных инвесторов

Инвесторы из других стран показали большую заинтересованность к акциям китайских компаний сегодня, когда запустили программу взаимодействия фондовых бирж Гонконга и Шанхая. Уже к девяти утра по мск иностранные инвесторы купили акции китайских компаний на 13 млрд юаней (чуть больше $2 млрд). Об этом пишет сегодня Bloomberg.

В то же время спрос на акции гонконгских компаний со стороны китайских инвесторов составлял около 1,4 млрд юаней.

По словам брокеров, торги акциями в рамках программы взаимосвязи двух бирж проходят спокойно. Напомним, что эта программа — один из главных шагов китайских властей для того, чтобы открыть доступ иностранным инвесторам к рынкам капитала страны. Именно так удастся повысить мировое использование юаня, а также превратить Шанхай в международный финансовый центр.

"Есть ощущение, что зарубежные инвесторы предпочитают акции китайских компаний, не имеющих листинга в Гонконге, - говорит управляющий Hengsheng Asset Management в Шанхае Дай Мин. - Энтузиазма в отношении гонконгских акций со стороны китайских инвесторов не слишком много, и одной из проблем является то, что эти инвесторы не слишком знакомы с правилами торговли".

По условиям программы взаимодействия, зарубежные инвесторы, которые имеют брокерский счет в Гонконге, получают доступ к китайскому фондовому рынку. А также трейдеры из материкового Китая, у кого на счету не менее 500 тыс. юаней, могут приобретать акции гонконгских фирм.