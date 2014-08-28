ЕЦБ, бери пример с ФРС!

Руководители центральных банков мира встретятся на этой неделе в живописной долине национального парка “Гранд-Тетон”, чтобы прогуляться по склонам гор, пообщаться и обменяться идеями. А обсудить предстоит много чего: богатые экономики двигаются различными путями и банкиры в курортном городке Джексон Хоул хотели бы определить, чья стратегия наиболее эффективная и заслуживает повторения.

В Америке и Великобритании темпы производства и занятость на рынке труда превзошли докризисный уровень и уверенно поднимаются вверх. Совершенно иная ситуация в других развитых экономиках.

Во II квартале темпы производства в Японии резко замедлились, в основном из-за того что потребители активно покупали в I квартале, чтобы избежать повышения налога на потребление. В еврозоне проблемы еще острее: во II квартале темпы производства были практически нулевыми, не превышая показатели 2011 г.

Европейским политикам необходимо внимательно изучить опыт своих иностранных коллег. Американский ФРС и Банк Англии довольно легко решились на такой нестандартный шаг по стимулированию экономики как количественное смягчение (QE), покупку государственных облигаций на специально напечатанные деньги.

Американцы и британцы не очень беспокоились по поводу инфляции, а используемая ими стратегия обнародования дальнейшей политики (forward guidance) дала рынкам уверенность, что повышение процентной ставки произойдет не сразу. В итоге выбранный ими путь оказался успешным: инфляция в обеих странах остается ниже целевого уровня в 2%, а сбалансированное жесткой фискальной политикой стимулирование не допустило скатывание к дефляции.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) достойно отреагировал на глобальный финансовый кризис. Но с тех пор мало что предпринял. Он недооценил угрозу дефляции, пойдя на такой крайний шаг, как повышение процентной ставки в 2011 г., опасаясь несуществующей угрозы инфляции. В то же время ЕЦБ продолжает сопротивляться QE, отмечает журнал The Economist.

Низкая инфляция (и, что более важно, угроза дефляции) толкают вверх фактическую процентную ставку и заставляет бизнес, домохозяйства и правительства сокращать расходы для того чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки. Следует признать, что ЕЦБ сталкивается с преградами, которых нет в других странах. Президент европейского центробанка Марио Драги не имеет политической поддержки количественного смягчения, которая есть у его коллег в Америке, Великобритании и Японии; германский Бундесбанк выступает против QE.

Структурные реформы необходимы и без сомнения облегчат работу ЕЦБ. Однако нежелание политиков выполнять свои обязательства не является причиной для Центробанка отказываться от собственных обязательств. Так или иначе, потребуется несколько лет, чтобы подобные реформы принесли плоды, а еврозона уже сегодня остро нуждается в стимулировании.

Сработает ли QE? С доходностью немецких облигаций ниже 1%, попытка снизить её еще больше не приведет к росту заимствования, не поможет это и небольшим компаниям, которым банки не дают кредиты. Однако массовая покупка государственных облигаций и стратегия обнародования дальнейшей политики станут мощным подтверждением намерения центрального банка стимулировать экономику и удерживать инфляцию в целевых рамках.

Пример Банка Японии очень красноречив. Его предыдущие попытки QE (в 2001 г. и 2010 г.) были очень робкими. Когда он возобновил программу количественного смягчения в прошлом году, причем достаточно масштабно и с политической поддержкой, он четко провозгласил свои обязательства, что было необходимо для выхода страны из дефляционных ожиданий. Первые результаты уже дают определенную надежду: ожидания, похоже, меняются, а это главное условие для ускорения темпов роста.

ЕЦБ следует понять, что QE и обязательства не паниковать при первом скачке инфляции могут принести результат. Это был бы смелый шаг для организации, чья основная цель - сохранять низкую инфляцию. Но, как показывает пример коллег в Америке, Великобритании и Японии, смелость ведет к победе.