Обзор финансово-экономической прессы: Стоимость акций на всех биржах мира достигла рекордных $66 трлн

La Vanguardia



Министр сельского хозяйства Каталонии интересуется, не следует ли Евросоюзу ответить России своим эмбарго

Министр сельского хозяйства Каталонии Жозеп Мария Пелегри 26 августа задал вопрос, не следует ли Евросоюзу ограничить ввоз российских товаров в Европу, чтобы ответить на российское эмбарго в отношении европейской сельскохозяйственной продукции, пишет La Vanguardia в статье, подготовленной информагентством EFE. Пелегри выступал перед так называемым постоянным собранием депутатов, которое заменяет парламент в период летних каникул. Пелегри призвал к "политическому" ответу на кризис испанского и общеевропейского сельскохозяйственного сектора. "Я не предлагаю, я только спрашиваю", - разъяснил он, а затем поинтересовался: "Почему у нас нет ограничений на ввоз в ЕС товаров из России?" Впрочем, Пелегри особо подчеркнул, что не предлагает бойкотировать российские товары.

РБК-Daily

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

Европейские страны, из числа тех, кто не входит в Евросоюз и не обязан следовать его санкционным режимам, продолжают закрывать лазейки для обхода санкций российскими компаниями. Вслед за Норвегией к недавним санкциям ЕС против России присоединилась Швейцария, впрочем, с существенными оговорками. Федеральный совет решил «принять все меры, необходимые для того, чтобы не дать возможность обходить санкции Евросоюза на швейцарской территории», - говорится в опубликованном в среду заявлении правительства Швейцарии. Но калькой с санкций Евросоюза швейцарские ограничения не стали.

Киев согласился на компромиссную цену на российский газ

Россия и Украина при посредничестве Евросоюза вновь договорились сесть за стол переговоров по газовому вопросу. Киев говорит, что готов согласиться на временное повышение цены на газ, но может поднять вопрос об изменении условий транзита через Украину. Россия продолжает настаивать на прежних условиях контракта. В глобальном споре между Россией и Украиной посредником выступает Евросоюз. Его основная задача - получить гарантию бесперебойных поставок газа в Европу этой зимой. «Мы не можем ждать решения из Стокгольма, нам нужно временное решение для ближайшей зимы.

Иностранные топ-менеджеры передают свои полномочия из-за санкций

Санкции США, стран Евросоюза и других государств против России повлияли на руководство крупных российских компаний: иностранные топ-менеджеры вынуждены передавать часть своих обязанностей коллегам с российским паспортом. Об этом 27 августа пишет Reuters. Агентство напомнило, что США и ЕС запретили своим гражданам оказывать некоторым российским компаниям услуги по организации доступа к долгосрочному финансированию (на срок свыше 90 дней) вне зависимости от источника получения средств.

Стоимость акций на всех биржах мира достигла рекордных $66 трлн

Совокупная капитализация публичных компаний, акции которых торгуются на всех биржах мира, по итогам завершившихся 27 августа торгов превысила $66 трлн, что почти на $3 трлн превышает лучший результат докризисного 2007 года, сообщает агентство Bloomberg. Только за последние три недели их бумаги, по подсчетам экспертов, подорожали на $2,2 трлн, а за последние пять лет - более чем в два с половиной раза. В марте 2009 года совокупная капитализация компаний составляла лишь $25 трлн.