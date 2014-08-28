Что будет делать ЕЦБ? Подскажет отчет по инфляции в пятницу

На следующей неделе трейдеры ждут следующее заседание ЕЦБ, хотя не надеются услышать какое-то конкретное решение. Во всяком случае, если данные по инфляции за август не дадут четкого понимания динамики потребительских цен.

Встает главный вопрос - запустит ли ЕЦБ программу количественного смягчения?

Уже в эту пятницу появятся данные по инфляции. Сейчас на рынке все спекуляции в основном связаны с недавним выступлением главы Европейского центрального банка Марио Драги в Джексон Хоуле. Он фактически дал понять, что ЕЦБ приближается к решению о запуске программы количественного смягчения, то есть готов печатать деньги для покупки активов. Господин Драги также отметил, что рыночные ожидания относительно инфляции в августе указывают на ее серьезное снижение.

Таким образом, предстоящая статистика по инфляции наряду с обновленными экономическими прогнозами от самого ЕЦБ могут вызвать в следующую среду бурные дискуссии на тему изменения текущей монетарной политики. Так или иначе, на данном этапе новые меры, в частности QE, маловероятны, что, впрочем, не значит, что они невозможны.

"Барьер для QE по-прежнему очень высок", - приводит Reuters слова одного из источников, пожелавшего остаться анонимным. Он также отметил, что скорее всего члены ЕЦБ сосредоточатся на обсуждении улучшения работы нынешних мер по увеличению ликвидности и расширению кредитования.

Ранее ЕЦБ снизил процентную ставку до рекордного минимума в 0,15%, после чего Драги сказал: "Мы достигли нижней границы". Однако уже в Джексон Хоуле глава ЕЦБ заявил, что Совет управляющих ЕЦБ признает изменения в инфляционных процессах и готов использовать все доступные меры, необходимые для обеспечения ценовой стабильности.

Что касается инфляции, то по прогнозам экономистов, инфляция в августе в годовом выражении снизится до 0,3% по сравнению с 0,4% в июле. При этом целевое значение для ЕЦБ находится на отметке 2%.