Дешевой нефти в мире осталось очень мало

По словам эксперта, дешевой нефти в мире осталось немного, а новые значимые месторождения требуют более объемных инвестиций.



Как напоминает эксперт - аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, во вторник Министерство финансов РФ обнародовало прогноз, согласно которому "к концу года цена на нефть упадет до $90-$95 за баррель". "При этом в качестве основного фактора снижения цены приводится рост добычи в Ливии. Возможно, что подобный прогноз является крайне пессимистичным. Дело в том, что со времени свержения прежнего режима добыча нефти в Ливии постоянно находится в режиме восстановления от незначительных 100 тыс. баррелей до более значимых 700 тыс. баррелей", — говорится в комментарии Кочеткова.

При этом он указывает, что цена на нефть Brent за два года лишь на краткий период опускалась ниже отметки в $100. "Текущее положение на рынке связано не с оперативной ситуацией в балансе спроса и предложения, а с долгосрочными тенденциями. К примеру, в Норвегии уже собираются пересматривать прогнозы добычи на ближайшие годы в сторону понижения. При этом за три года инвестиции в разведку и обустройство новых скважин выросли более чем в три раза. Аналогичная тенденция прослеживается в расходах по проектам нефтяных песков Альберты, или глубоководного бурения от Мексиканского залива до Бразильского шельфа", — констатирует аналитик.

По его словам, "дешевой нефти в мире осталось немного, а новые значимые месторождения требуют все более объемных инвестиций". "В самом деле, когда-то на казахское месторождение Кашаган возлагали большие надежды, но прошло много лет с момента старта проекта, а результатом деятельности лишь стала неудержимо растущая смета. Поэтому прогноз Минфина можно держать в уме, но вряд ли цена в $90-$95 за баррель устраивает большинство нефтяных и сервисных компаний. Чтобы обеспечивать бесперебойные поставки "черного золота" на рынок им требуется цена выше $100, а в ближайшей перспективе и выше $110 за баррель", — полагает эксперт.