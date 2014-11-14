Большая часть азиатских фондовых бирж закончила неделю повышением

Локальные факторы Азиатско-Тихоокеанского региона стали причиной того, что и пятница отдельно, и неделя в целом закончились разнонаправленнно.

Так, в пятницу Nikkei прибавил 0,56%, а неделю завершил на отметке 3,6%. Всего за две прошедших недели он прибавил 11,7%, после того, как Банк Японии неожиданно для рынка анонсировал новые стимулирующие меры. Иена продолжала ослабевать, в результате чего инвесторы вовсю покупали компании, которые на этом растут — ориентированные на экспорт. Например, Honda за последние дни выросла на 2,6%, а Canon – на 1,1%.



Kospi сегодня потерял 0,78% (инвесторы фиксировали прибыль). Нефтепереработчик SK Innovation потерял 1,8% (снижение цен на нефть влияет на нефтяников всего мира), а вот авиакомпания Asiana Airlines, напротив, выросла на 4,6%, поскольку дешевеет топливо.

Индекс Hang Seng прибавил 0,28%. За неделю рост составил 2,3%. Нефтяные компании подешевели, как и во всем мире. Kunlun Energy прибавил 2,4%, Sinopec вырос на 1,9%; PetroChina — на 1,7%.

Shanghai Composite сегодня потерял 0,26%, зато недельное повышение составило 2,5%. Шанхайская и Гонконгская биржа в понедельник откроют единую торговую площадку, на которой будут торговаться акции Гонконга и материкового Китая. Этим начнется новая эра фондовых рынков Поднебесной, которая таит в себе большие перспективы. Поэтому азиатские площадки в ближайшее время покажут много интересного.