Российские хакеры ответили на санкции взломом систем американских банков

Российские хакеры предположительно в середине августа взломали системы не менее двух американских банков, в том числе JPMorgan Chase & Co., ФБР не исключает, что эти атаки были ответом на санкции против России, сообщило в четверг, 28 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом предварительного расследования.

В результате хакерской атаки были утеряны гигабайты конфиденциальных данных, сказал один из собеседников агентства. По меньшей мере, в одной из атак хакеры похитили конфиденциальные данные сотрудников банка, включая руководителей, сказал другой источник. Он не исключил, что злоумышленники также получили доступ к данным клиентов.

В одном случае хакеры использовали так называемую уязвимость нулевого дня на сайте банка, а затем преодолели многоуровневую киберзащиту и получили доступ к закрытым данным. Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности отмечает, что обычный хакер вряд ли обладал бы возможностями для совершения такой сложной операции. «Изощренность атаки и технические показатели, извлеченные из компьютеров банков, предоставляют некоторые свидетельства связи с правительством. В то же время след достаточно мутный, и следователи рассматривают возможность того, что это киберпреступники из России или еще откуда-то из Восточной Европы», — отмечает Bloomberg.

К расследованию подключились и другие спецслужбы, в частности Агентство национальной безопасности (АНБ), сказал источник. Они пытаются выяснить, не сталкивались ли недавно крупные европейские банки с подобными хакерскими атаками.

Представитель ФБР отказался от комментариев. «К сожалению, компании нашего уровня почти ежедневно сталкиваются с кибератаками. Мы имеем несколько уровней защиты, чтобы противостоять любым угрозам, и постоянно контролируем уровень мошенничества», — сказала агентству пресс-секретарь JPMorgan Патриша Векслер.

В начале апреля JPMorgan подвергся критике со стороны официального представителя МИДа России Александра Лукашевича. Он заявил, что американский банк заблокировал перевод российской дипмиссии в Казахстане страховой компании «Согаз». Представитель МИДа связал это решение с американскими санкциями и назвал его незаконным. Сумму заблокированного перевода Лукашевич не уточнял. Газета Financial Times со ссылкой на источник писала, что речь идет о сумме менее $5000. После консультаций с регуляторами JPMorgan разблокировал перевод.

Проводить консультации банку потребовалось из-за того, что в число акционеров «Согаза» входят компании «Аброс» и «Кордекс». «Аброс» принадлежит банку «Россия», подконтрольному миллиардеру Юрию Ковальчуку, а «Кордес» — миллиардеру Геннадию Тимченко. Банк «Россия», Ковальчук и Тимченко с марта включены в санкционный список США.