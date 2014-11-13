Нефть Brent упала до $79,56 за баррель

Эталонная марка нефти Brent продолжает падать в четверг вечером. Инвесторы опасаются, что страны ОПЕК не будут снижать добычу необходимыми темпами, и тем самым не изменится перенасыщение рынка. Об этом сообщает сегодня Bloomberg.

Фьючерсы с поставкой в декабре на нефть марки Brent к 16:25 по мск торгуются на уровне $79,61 за баррель, до этого сегодня цена падала до $78,9, минимальной отметки с сентября 2010 года.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре опустилась к тому времени $76,3 за баррель. Сейчас фьючерсы торгуются на отметке $76,14.

Вчера министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми заявил, что его страна не проводит спекулятивные действия и она за стабильность нефтяного рынка.

Напомним, заседание ОПЕК состоится 27 ноября. "Инвесторы понимают, что существенного снижения квот на предстоящем заседании ждать не стоит. При этом темпы роста добычи сланцевой нефти в США продолжают удивлять", - говорит аналитик Goldman Sachs Джефф Карри.