Долгожданные американские отчеты — что изменится?

Сегодня трейдеры и инвесторы ждут несколько экономических отчетов из США, которые должны повлиять на характер торгов. Также ожидается обнародование нескольких важных макроэкономических показателей.

Первый отчет выйдет в 16:30 по мск, это будет информация о количестве первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю. По прогнозам аналитиков, количество таких обращений должно быть в районе 280 тыс. К 19:00 по мск выйдет отчет по запасам нефти — данные от EIA. Есть надежда, что запасы нефти в США выросли на четверть миллиона баррелей. На прошлой неделе было увеличение на 0,46 млн баррелей.

Есть еще отчеты, которые мало могут повлиять на торговлю — например, данные по запасам бензина и дистиллятов за неделю, а также отчеты по госбюджету страны за октябрь. Отчеты о квартальных результатах ждем от компаний Kohl's, Viacom, Wal-Mart Stores, Applied Materials, Nordstrom.

После отчетов состоятся выступления главы ФРБ Миннеаполиса, Нью-Йорка, Филадельфии и выступление главы ФРС США Джанет Йеллен.



