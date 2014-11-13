Инфляция в еврозоне, как ожидается, останется супер низкая для конца этого года и ускорить только постепенно в ближайшие два года, по данным опроса, экономического синоптики выпустили в четверг европейским Центральным банком.

Согласно ежеквартальному исследованию, потребительские цены, как ожидается, вырастет всего на 0,5% в этом году, вниз от Сентябрь прогноз : 0,7% роста. В следующем году инфляция ожидается на уровне 1% с последующим 1,4% в 2016 году. Эти цены намного ниже целевой показатель инфляции ЕЦБ чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.

В течение длительного пятилетнего горизонта, ожидаемый уровень инфляции, чтобы быть ближе к ЕЦБ цель, на 1.8%. Что сопоставимо с 1,9% прогноз в предыдущем опросе.

Годовой уровень инфляции составил 0,4% в еврозоне в прошлом месяце, вблизи пятилетнего минимума. В среду глава немецкого Центрального банка Йенс Вайдман сказал, что наличие инфляции сохраняются на слишком низком уровне слишком долго была "огромной проблемой", но, что шансы на шутку потребительских цен снижается, известный как дефляция, были ограничены.

ЕЦБ отреагировал на риски слишком низкая инфляция--что делает его более трудным для домашних хозяйств, предприятий и правительства, чтобы обслуживать долги ... снижение ставок, четыре года кредиты банков и новые программы покупки обеспеченных облигаций и бумаг, обеспеченных активами.

ЕЦБ заявил, что ожидает, что эти меры", чтобы добавить столько, сколько EUR1 трлн до баланса Центрального банка, которая равна стоимости активов, которые она использует. Что должно, в свою очередь, увеличивать денежную массу, добавив, экономического роста и инфляции.

Но многие аналитики говорят, что эти меры будут недостаточными, чтобы поднять возврата инфляции к 2%, и ЕЦБ придется расширить пул покупки активов для включения корпоративных облигаций и государственных долговых ценных бумаг, политики, известные как количественное смягчение.

На прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что ЕЦБ персонал и комитетов рассмотрит дополнительные меры в случае необходимости.

Синоптики, опрошенные ЕЦБ также занизил свои прогнозы для экономического роста в течение ближайших двух лет. Экономисты ожидают, что рост валового внутреннего продукта на 0,8% в этом году, вниз от 1% в сентябре тур прогнозов.

ВВП, как ожидается, увеличится на 1,2% в следующем году и 1,5% в 2016 г., которые также были ниже сентябрьских прогнозов.

Dow Jones Newswires

13 ноября, 2014 05:00 ET (10:00 GMT)