Европейские индексы умеренно поднялись на фоне сильной корпоративной отчетности

Вчера Европа закончила торги в зеленой зоне. Это было вызвано не только отсутствием угнетающих факторов, но и сильной квартальной отчетностью ряда крупных компаний. Сезон отчетности в Европе вообще удался — откровенных провалов среди «голубых фишек» очень мало. Уменьшились опасения по поводу дефляции и рецессии в еврозоне и в целом в мировой экономике.

Stoxx Euro 600 вырос за вторник на 0,36%; FTSE 100 прибавил 0,24%; CAC 40 окреп на 0,50%, а DAX – на 0,18%.



А теперь перейдем, собственно, к отчетности. Vodafone — второй по количеству абонентов оператор мобильной связи в мире — прибавил к капитализации 5,4%, потому что отчетность показала развитие выше прогнозных значений. За счет этого гиганта вырос весь телекоммуникационный сектор в целом.

Немецкий химический гигант Henkel AG тоже вырос на 4,6% - и тоже на сильной квартальной отчетности и повышению прогноза годовой рентабельности.

Оператор терминалов и танкеров для хранения нефти и химикатов Vopak подорожал на 1,9% (опять же спасибо отчетности).

А вот наихудшая динамика была продемонстрирована горнодобывающим сектором: цены на железную руду должны снизиться до 60 долларов за тонну в 2015 году (по прогнозам Citigroup). В результате 1% потеряла BHP Billiton, 1,3% - Rio Tinto.