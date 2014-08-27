Фондовая Америка в самом расцвете сил

Фьючерс на S&P 500 со сроком реализации в сентябре вырос чуть меньше, чем на 0,1% . Напомним, вчера экономические показатели дали рекордный скачок по заказам товаров для длительного пользования и неожиданное повышение потребительского доверия. На этом фоне S&P 500 обновил исторический максимум и впервые перевалил за отметку 2000 пунктов. Промышленный индекс тоже вырос: контракты на DJIA прибавили 19 пунктов (0,1%).

«Американские рынки продолжают бросать вызов геополитическим проблемам», - написал Ричард Хантер, глава консалтингового агентства Hargreaves Landsdown Plc в своем электронном сообщении. - «С фундаментальной точки зрения, ралли, которое мы видим, имеет все шансы на стабильное продолжение, хоть «медведи» и продолжают апокалиптичную риторику в духе «мы все умрем, скоро пузырь лопнет»».

Три раунда стимулирования со стороны ФРС и надежда на то, что регулятор продолжит стимулировать экономику, наряду с рекордными доходами корпораций — вот те «колеса», на которых S&P приехал к 2000-пунктовой вершине. С марта 2009 года этот индекс почти утроился. Ралли, которые наблюдались по всему миру, от Бразилии до Японии, в совокупности с происходящим «американским чудом» увеличили глобальный объем средств, заключенных в мировой рынок акций, до рекордных 66 триллионов долларов.

Акции Tiffani выросли до 104,15 долларов за штуку. Второй по величине продавец элитных ювелирных изделий сообщил, что прибыль на одну акцию в этом году составит 4,25 — 4,30 долларов. Это выше прогнозных значений (4,15 — 4,25 долларов). За второй квартал доход составил 96 долларов на акцию, вопреки аналитическим предсказаниям в 85 центов.

Фармацевтическая компания MannKind прибавила 2,3% (до 7,51 долларов за акцию) на своей кампании по разработке средств лечения диабета. А вот знаменитый производитель оружия Smith & Wesson потерял целых 12% сразу после сокращения прогноза на годовую прибыль.



