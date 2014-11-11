Китай нанес новый удар по нефтедоллару Источник: http://politikus.ru/events/35333-kitay-nanes-novyy-udar-po-neftedollaru.html Politikus.ru

Активная глобальная дедолларизация продолжается. По-прежнему особую роль здесь играет Китай, который сейчас подписал валютные соглашения с Канадой и Катаром.



Канада, таким образом, становится первым офшорным хабом для юаня в Северной Америке, а объем торговли между Канадой и Китаем может в ближайшее время удвоиться или даже утроиться, тем самым снижая необходимость в долларах.



Но это еще не самая опасная новость для нефтедоллара на этой неделе. Китай также заключил соглашение с Катаром об организации прямых валютных свопов между двумя странами с использованием юаня.



Тот факт, что Китай начал таким образом взаимодействовать со странами ОПЕК, говорит о том, что он бьет в самое сердце нефтедолларовой системы. И последние удары наносятся все чаще и сильнее.



Юань в Канаде



Обычно канадские экспортеры вынуждены использовать американскую валюту при торговле с Китаем, а это увеличивает затраты и ведет к более продолжительному ожиданию завершения сделки.



И это именно то, чего добивались власти Канады. В частности, Стивен Харпер хотел бы увеличения количества компаний малого и среднего бизнеса, работающих с Китаем, продавая там товары и услуги.



Объем своп-соглашения между Китаем и Канадой составляет 200 млрд юаней. Валюты стран будут использоваться не только в торговле, но и при осуществлении инвестиций.



Более того, центральные банки Китая и Малайзии объявили о создании клирингового центра в Куала-Лумпуре, который будет способствовать дальнейшему повышению использования юаня в Юго-Восточной Азии.



И это всего через две недели после того, как ведущий финансовый центр Азии – Сингапур – стал главный центром для юаня в регионе, так как удалось установить прямую конвертацию между сингапурским долларом и юанем.



И все это укладывается в рамки действующего тренда. Юань быстро распространяется по всему миру в качества валюты для торговли, инвестиций и даже сбережений.



Депозиты в юанях в Южной Корее выросли в 55 раз за один год, и это потрясающий рост.



Также можно вспомнить, что правительство Великобритании стало первым иностранным правительством, планирующим выпуск долговых обязательств, номинированных в юанях.



Даже Европейский центральный банк обсуждает возможность включения юаня в свои официальные резервы, в то время как политические деятели во всем мире все громче заявляют, что необходима новая денежная система, которая не будет основана на долларе.



Конечно, в ближайшее время доллар вряд ли почувствует на себе последствия этих действий, но в долгосрочной перспективе тенденция очевидна: остальной мир больше не хочет полагаться на доллары США, и они создают новую реальность, хочет этого Америка или нет.



Сейчас более 10 тыс. финансовых учреждений работают с китайским юанем по сравнению с 900 в 2011 г. А офшорные операции с юанем оцениваются в $143 млрд. При этом доля китайского экспорта и импорта, номинированная в юанях, выросла почти в шесть раз за три года до 12%.



Юань и Катар



И если все предыдущие действия просто говорили об опасной тенденции для США, то заключение соглашения с Катаром может вызвать "нефтедолларовую панику".



Система нефтедоллара является сердцем и душой господства Америки над мировой финансовой системой и залогом стабильности доллара. Все страны должны покупать доллары, чтобы иметь возможность покупать нефть на открытом рынке.



Но 3 ноября Китай подписал соглашение по валютным свопам с Катаром. Соглашение между странами на сумму, эквивалентную $5,7 млрд, будет действовать три года, и Катар стал 24-й страной, открывшей свой рынок для китайской валюты.



И это станет основой для будущего юаня на Ближнем Востоке.



Самое интересное, что через три года Госсовет планирует сделать юань полностью конвертируемой валютой.



Судя по всему, нефтедобывающим странам на Ближнем Востоке все сложнее доверять доллару США, поэтому можно ждать, что к валютным соглашениям с Китаем присоединятся и другие страны ОПЕК.



Сейчас почти каждую неделю Китай, Россия или одна из стран БРИКС заключают соглашения, которые заменяют старую систему торговли. И многие страны постепенно отказываются от доллара из-за экспорта инфляции. Поэтому китайский юань становится все более приемлемым вариантом, особенно сейчас, когда мощь экономики Азии быстро растет.