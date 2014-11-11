Депутаты хотят ограничить физлицам покупку валюты — максимум $500 в месяц

Сегодня со стороны партии «Коммунисты России» в адрес Банка России поступило обращение, в котором депутаты предлагают ввести ограничение на покупку валюты физическим лицам, чтобы стабилизировать курс рубля. Об этом пишет газета "Известия".

Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин просит главу Центробанка Эльвиру Набиуллину подумать о введении в России ограничений для физлиц на покупку иностранной валюты. По его мнению, ажиотаж и повышенной спрос на валюту угрожают экономической безопасности и стабильности экономики страны, а также могут стать одними из основных причин падения рубля.

Сурайкин предлагает ограничить покупку валюты физическим лицом суммой в $500 в месяц, либо эквивалент этой суммы в других валютах. Однако отдельно он хочет поставить тех граждан, у кого есть валютные обязательства — плата за обучение или лечение за границей, либо выплата валютного кредита. Для них лимит будет в размере суммы валютных обязательств плюс $500 в месяц.

Центробанк обещал рассмотреть предложение в течение 30 дней.