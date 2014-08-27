Обзор финансово-экономической прессы: Немецкая промышленность прогнозирует сокращение экспорта в Россию в этом году на 20-25%

The Financial Times



Немецкая промышленность прогнозирует сокращение экспорта в Россию в этом году на 20-25%

"Немецкая промышленность прогнозирует сокращение экспорта в Россию в этом году на 20-25%, способствуя унылым мыслям по поводу состояния крупнейшей экономики Европы", - передает из Берлина корреспондент The Financial Times Дживан Васагар. "По официальным данным, за первое полугодие поставки немецкой продукции в Россию упали на 15,5%, а в Украину - на 32%. В денежном отношении сокращение экспорта в Россию составляет 2,8 млрд евро, в Украину - 880 млн евро", - говорится в статье.

Переговоры по энергетике между Украиной, Россией и ЕС состоятся 6 сентября

Переговоры с участием министров энергетики Украины, России и ЕС пройдут 6 сентября. Об этом сообщается на сайте украинского президента. «Президент сообщил, что 6 сентября состоятся переговоры по энергетическим вопросам с участием министров топлива и энергетики Украины, России и Европейского Союза. 30 августа, в Брюсселе Украина проинформирует руководителей ЕС о дальнейших действиях по имплементации Соглашения», - говорится в сообщении.

DW

Социологи: Украинский кризис омрачает настроения немецких потребителей

Украинский кризис вызывает растущую обеспокоенность у немецких потребителей: индекс потребительских настроений к сентябрю снизится на 0,3 пункта до 8,6 пункта, прогнозирует базирующийся в Нюрнберге Институт маркетинговых исследований GfK в своем докладе, обнародованном в среду, 27 августа. Это самое сильное снижение потребительского барометра с мая 2011 года. Немцы все больше опасаются, что их экономика пострадает от международных кризисов - таких, как ситуация в Ираке, в Израиле и Украине, а также от последствий все раскручивающейся спирали санкций против России, констатировал эксперт GfK Рольф Бюркль (Rolf Brkl).