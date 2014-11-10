Рубль подскочил после заявления Набиуллиной

Сегодня днем рубль подскочил против доллара и евро сразу после заявления центробанка о том, что он готов в любой момент поддержать курс нацвалюты.

Так, пара USD/RUB опустилась на 3,49% - до 45,06 с рекордно высокого уровня в 48,61 руб., который был достигнут в прошлый четверг. Пара EUR/RUB упала на 3,03% - до 56,34, отступив от исторического максимума 60,27, достигнутого в четверг.

Заявление сделали после того, как на прошлой неделе центральный банк урезал меры, направленные на поддержку курса рубля.

Сейчас доллар торгуется за 45,066 руб., евро — за 56,315 руб.