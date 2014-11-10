ЦБ упразднил бивалютный коридор для рубля

Центробанк России отменил с 10 ноября механизм курсовой политики, теперь он не будет рассчитывать интервал допустимых значений для стоимости бивалютной корзины и проводить регулярные интервенции на границах его интервала. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новый подход заключается в том, что пока нет полного отказа от валютных интервенций, их будут проводить в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. Теперь курс рубля будет формироваться под влиянием рыночных факторов, а это, по версии регулятора, должно способствовать повышению качества и эффективности денежно-кредитной политики Банка России, а также обеспечивать ценовую стабильность. В конце концов, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке должен ускорить адаптацию экономики к изменениям внешних условий, а также увеличить устойчивость ее к негативным шокам.

Раньше банк России использовал рублевую стоимость бивалютной корзины (доля доллара была 0,55, евро — 0,45) как операционный ориентир. Границы этого интервала корректировались, если накопленный объем валютных интервенций достигал установленной величины — 350 млн долларов.



Напомним, что с 5 ноября ЦБ ограничил объем дневных интервенций - максимум 350 млн долларов в сутки, но 7 ноября подтвердил, что готов увеличить этот объем, если потребуется сбить ажиотажный спрос на валюту.