Евро подставляет доллару не только вторую щеку, но и всё остальное

Евро продолжает обновлять минимумы: сегодня единая валюта прокопала новый подземный рубеж — 11-месячный уровень. Это случилось после того, как Германия опубликовала данные по потребительскому климату. Слабенькие, прямо скажем, данные: индекс упал до 8,6 с июльских 9,0, а по прогнозам должен был остаться неизменным. Инвесторы притаились и ждут, когда ЕЦБ начнет уже интенсивно двигаться и стимулировать экономику. В конце азиатской сессии EUR/USD торговалась на уровне 1,3170. Поддержка пары ожидается на 1,3105, а сопротивление — на 1,3215.

Тем временем доллар получил поддержку: во вторник были обнародованы данные об индексе потребительского доверия в США, и индекс этот побил максимум, державшийся аж с октября 2007 года.