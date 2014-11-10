Ноябрь: Статистический язык R двигается к первой десятке

Из-за необходимости обработки больших объемов данных вычислительная статистика получает все большее внимание в настоящее время. Индекс TIOBE перечисляет различные языки из доступных статистических языков программирования, например, Julia (позиция #126), LabView (#63), Mathematica (#80), MATLAB (#24), S (#84), SAS (#21), SPSS (#104) и Stata (#110). Каждый месяц большинство этих языков становится более популярным. Явный лидер пакета - язык программирования с открытым исходным кодом R. В этом месяце он перешел с 15 позиции на 12.

Индекс программирования сообщества TIOBE является индикатором популярности языков программирования. Индекс обновляется один раз в месяц. Оценки основаны на числе квалифицированных инженеров во всем мире, курсов и сторонних поставщиков. Для вычисления оценки используются популярные поисковые системы, такие как Google, Bing, Yahoo!, Википедия, Amazon, YouTube и Baidu. Важно отметить, что индекс TIOBE не о лучшем языке программирования или языке, на котором было записано большинство линий кода.

Индекс может использоваться, чтобы проверить, современны ли все еще Ваши навыки программирования, или принять стратегическое решение относительно того, какой язык программирования должен быть принят при начале создания новой системы программного обеспечения. Определение индекса TIOBE может быть найдено здесь.