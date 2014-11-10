«Большая тройка» Уолл-Стрит закрыла неделю разнонаправленно

В пятницу S&P 500 и Dow Jones Industrial Average немного прибавили (по 0,71% и 0,11% соответственно), дотянув до новых исторических максимумов, а Nasdaq потерял несколько пунктов, снизившись на 0,13%.

По итогам недели S&P 500 вырос на 0,7%, DJIA — на 1%, а Nasdaq изменился очень незначительно.

В пятницу в США были опубликованы данные по рынку труда: они оказались вполне удовлетворительными, но аналитики не видят в них свидетельств того, что деловая активность в стране растет. Этой статистики ждали очень долго, но она показала довольно бесцветный результат, который практически никак не сказался на рынке.



Что касается отдельных компаний, влиявших на движения рынка в пятницу, то, к примеру, Sears Holdings Group выросла на 31%: сказались новости о том, что этот ритейлер собираетя продать 200 — 300 своих торговых точек, чтобы поправить свое тяжелое финансовое положение.

Разработчик видеоигр Zynga Inc. показал сильную отчетность за третий квартал, в результате чего увеличил свою капитализацию на 3%.

Что касается потерь, то, например, Walt Disney Co. за день потеряла 2,2% на фоне небольшого снижения чистой прибыли в III квартале. Слабая отчетность стала причиной падения и акций First Solar Inc., производящей солнечные батареи: ее котировки снизились на 11%.