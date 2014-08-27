Ну и крен с ним! Насколько упадет рубль против доллара?

Соотношение рубля к доллару накренилось. Стабильность российской валюты, скорее всего, обманчива и носит временный характер. Похоже, этот год совсем особенный для финансовых рынков.

Политики «количественного смягчения» ФРС и Банка Японии, ожидание запуска аналогичной программы от ЕЦБ, рост геополитической напряженности в ряде регионов — много причин к изменению рынков. И оттого в целом интерес к покупке рискованных активов в мире продолжает расти, хотя и не во всех странах.

В паре EUR/USD положение, похоже, стало меняться в пользу американской валюты из-за противоположной динамики монетарной политики в еврозоне и США. Ожидание момента, когда ФРС начнет повышать ставки (по прогнозам, в середине 2015 года), действует на пользу доллару. Аналитики HSBC все еще ждут укрепления доллара к евро до 1,28 к концу 2014 года и до 1,25 — к концу 2015 года.

Российский рубль уже попал в первом квартале этого года в изрядную передрягу, но с успехом из нее выбрался.

Своевременные действия ЦБ не позволили разрастись панике на валютном рынке, а экспортеры своими продажами поддержали предложение валюты. Снижение геополитической напряженности вокруг Украины и рост интереса к валютам развивающихся рынков во втором квартале тоже сыграли в пользу рубля. К сожалению, стабильность рубля, скорее всего, обманчива и носит временный характер.

Динамика валют развивающихся рынков скорее указывает на возобновление тренда на ослабление, чем на укрепление (график 1). Восстановление позиций в рублевых активах иностранными инвесторами после «сезона распродаж» в первом квартале заканчивается. В то же время потоки капитала в Россию снижаются по сравнению с предыдущими годами.

По ожиданиям экспертов, баланс спроса и предложения валюты в России изменится в пользу спроса. ЦБ уже практически ушел с валютного рынка, вмешиваясь только тогда, когда курс сильно меняется (приближаясь к границам валютного коридора - график 2). Вместе все это указывает на вероятное ослабление рубля во второй половине года. Ждем курс рубль/доллар на уровне 37,50 к концу декабря. Ослабление рубля к евро, скорее всего, будет незначительным.

В 2015 году эксперты ожидают дальнейшего ослабления курса рубля к доллару США (до 39,2 к концу года). Более слабый рубль позволит сдержать импорт и восстановить баланс спроса и предложения валюты на рынке. Конечно, высокие процентные ставки ЦБР могут сдержать ослабление курса, привлекая иностранный капитал в рублевые активы. Однако потенциал этого инструмента ограничен, ставки не могут препятствовать действию фундаментальных факторов в течение длительного времени. Стоит напомнить, что ожидаемый рост процентных ставок в США в 2015 году будет работать в пользу доллара и против остальных валют, включая рубль.



