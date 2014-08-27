Доллар крепчает — в среду поднялся до 13-месячного максимума

В среду курс доллара по отношению к основным валютам поднялся до 13-месячного максимума за счет ослабления евро. Последняя слабеет на фоне ожиданий новых стимулов Европейского центрального банка.

Индекс доллара вырос на 0,02% - до 82,664, ранее был на уровне 82,727 - высшей точки с июля 2013 года.

"Очевидно, что рынки все сильнее реагируют на комментарии Драги, воспринимая их как указание на какие-то действия в ближайшее время, может быть, на следующем совещании (ЕЦБ)", - сказал директор по стратегии на валютном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона Barclays в Сингапуре Митул Котека. Председатель Европейского центрального банка Марио Драги в прошлую пятницу подтвердил, что центробанк готов ответить всеми доступными ему способами на замедление инфляции.

"Мы ожидаем от ЕЦБ объявления новых шагов на будущей неделе. Хотя мы не прогнозируем начало "количественного смягчения", мы считаем, что такая возможность значительно повысилась", - написали в отчете аналитики JPMorgan.

Евро подешевел на 0,05% - до $1,3160, ранее упав почти до годового минимума $1,3153. Спаду способствовали продажи евро в паре с канадским долларом и австралийским долларом, отметил трейдер Saxo Capital Markets в Сингапуре Джеффри Хэлли.

Курс доллара к иене снизился на 0,01% - до 104,03 иены, а новозеландский доллар подорожал на 0,43% - до $0,8368, упав во вторник до полугодового минимума $0,8311.