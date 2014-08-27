В России хотят запретить анонимные вклады

Министерство финансов в сентябре планирует внести в правительство законопроект, запрещающий сберегательные сертификаты на предъявителя, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев в интервью "Коммерсанту" говорил о том, что распространение сберегательных сертификатов представляет угрозу для их держателей и системы страхования вкладов.

Законопроект Минфина разрабатывался около пяти лет, его последняя версия была опубликована в апреле этого года. Источник агентства утверждает, что законопроект будет вноситься в этой редакции.

Речь идет о том, что сберегательный сертификат должен быть только именной ценной бумагой, выдающийся в документарной форме с обязательным хранением в депозитарии. Его владельцем может быть только физическое лицо. Банк сможет продавать такие бумаги без права досрочного погашения. Это будет аналогом безотзывного вклада, которых сейчас нет в России.

Сейчас сберегательные сертификаты могут быть как именными,так и на предъявителя — с возможностью передачи бумаги другим лицам. Последние хотя и не подпадают под действие системы страхования вкладов, но наиболее востребованы клиентами — их объем составляет 99,7% от общего объема выданных сертификатов, или 342,4 млрд руб.

"Некоторые вкладчики, не обладая достаточной финансовой грамотностью и покупая сберегательные сертификаты на предъявителя, могут предположить, что их вложения застрахованы. Обоснованное отсутствие страховых выплат по этим сертификатам в случае отзыва лицензии у банка может привести к непониманию и социальной напряженности", — говорит представитель АСВ.

Основным игроком на рынке сберегательных сертификатов, по данным АСВ, является Сбербанк, на который приходится 94,5% таких бумаг, а также Банк Москвы — 3,5%. Остальное распределено по небольшим банкам.