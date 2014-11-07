Apple заблокировала приложения, позволявшие шпионить за китайскими пользователями iPhone

Вирусное ПО «пряталось» в программах, доступных в китайском AppStore для компьютеров Mac. После этого коварный вирус ждал, когда к компьютеру присоединят iPhone или iPad — и крал данные, хранившиеся на устройстве. Схему раскрыли в среду днем, и уже в четверг компания опубликовала заявление: «Теперь мы знаем о вредоносном программном обеспечении, которое было разработано для слежки за китайскими пользователями продукции Apple. Мы заблокировали приложения в AppStore, распространявшие этот вирус».

Вредоносный код был найден в 467 приложениях, которые были загружены почти 400 000 раз.

Этот инцидент выдвигает на первый план опасность работы со смартфонами, которые сейчас все чаще используются как персональные компьютеры. Теперь, как и компьютеры, их безопасность начинают испытывать на прочность. Это первый вирус для iPhone, получивший известность.



Скачивание вредоносного программного обеспечения для iPhone, по идее, должно быть достаточно нелегким делом: устройство не может скачать программу, не одобренную Apple и не загруженную в AppStore. Однако в этом случае хакеры воспользовались «черным ходом», проникая в мобильные устройства через компьютер.

В своем заявлении Apple предупредила пользователей iPhone о том, что ПО можно загружать только из проверенных источников.