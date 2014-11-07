Утро бодрое: доллар выше 48 руб., евро выше 59 руб.

Сегодня утром сразу после открытия торгов на Московской бирже рубль рухнул против евро и доллара. Так, в очередной раз были обновлены исторические максимумы валютных пар.

Пара USD/RUB торгуется сейчас на уровне 47,56 руб., а в 9:52 по мск пара достигла отметки 48,43 руб. Пара EUR/RUB, в свою очередь, торгуется на уровне 58,95 руб., максимум сегодняшней сессии (сразу после открытия) был в 10:01 по мск. - 59,53 руб.

Сейчас ситуация немного стабилизируется. Экономисты наперебой говорят, что это результат политики центробанка, который практически отпустил национальную валюту в свободное плавание.