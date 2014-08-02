Инвестиции без риска — деньги на ветер? Подумайте о своем финансовом будущем

Деньги делают деньги — или как там говорится. Когда завидуешь тем, кто выигрывает в лотерею, обычно говорят так: «Ты не можешь выиграть, пока ты не играешь».

Оба высказывания имеют здравый смысл, но в то же время оба ужасно неправильные, когда речь заходит об инвестировании в будущую пенсию. Это действительно важно понять, какой есть риск, когда дело доходит до долгосрочного инвестирования, и как его снизить.

Задумайтесь на минуту, зачем люди играют в лотереи. И выигрывают. Конечно, вы не сможете выиграть, если вы не купите билет. Но то, что билет, который вы приобрели, наверняка будет выигрышным, - невероятно крошечный шанс, практически равный нулю. И мы все это прекрасно понимаем, даже когда покупаем его.

Инвестиции — это не лотерея. Это даже не игра в азартные игры. Настоящее инвестирование денег — это заставить ваши деньги «пойти работать» в корпорации с помощью акций и облигаций. Это также кредитование правительства. Оба вида деятельности, представленные ценными бумагами, подразумевают возврат ваших денег и какого-то дополнительного дохода за их использование.

Риск наступает, когда вы перегружайте свой портфель акциями неизвестных компаний и ненадежных учреждений. Расширение портфеля за счет акций разных компаний значительно снижает этот риск, оставляя вознаграждение за инвестирование - в форме прибыли.

Так что это правда - вы не можете "выиграть", фактически не инвестируя, но, в отличие от лотереи, здесь вы точно должны выйти вперед. Особенно если собираетесь остаться на рынке на долгосрочную перспективу, собирая за свои акции доходы десятилетие за десятилетием, тем самым реинвестируете свои доходы.

Что касается бизнес-изречение о том, что деньги делают деньги, так это также верно сказано об инвестировании - по крайней мере, на первый взгляд. Ваша задача - сохранить деньги, а потому вы должны инвестировать, чтобы получить эти выгоды. Тогда и получится, что ваши деньги сработали на вас же.

Восстановление равновесия - это не более, чем продавать дорого и покупать дешево, снова и снова, постоянно. Если у вас в портфеле разные активы, в конце концов они начнут расходиться в оценке. Акции могут выполнять более высокую работу по отношению к облигациям. Международные акции, например, могут упасть по отношению к акциям американских компаний. Недвижимость тоже может вдруг сильно подешеветь.

А теперь второй вопрос, который задает автор текста, - как выйти на пенсию богатым?

Здесь важным решением будет принятие мер, когда вы распродаете некоторые из более дорогостоящих позиций и с помощью наличных денег покупаете подешевле. Это противоречит здравому смыслу, но часто очень эффективно. Одно из исследований Принстонского профессора Бертона Малкиель утверждает, что автор случайного процесса покупки-продажи на Уолл-стрит показал, что только путем восстановления равновесия инвесторы могут увидеть преимущество на 1,5% больше, когда используют эту модель «возвращения на фондовом рынке».

И снова повторяюсь, что да, деньги будут делать деньги — а изменение баланса свободных денег в вашем собственном портфеле будет возрождаться, снова и снова, как природные ресурсы. Конечным результатом будет более высокий (с поправкой на риск) возврат. Получается, только такие простые действия приведут к устойчивому, твердому росту ваших пенсионных накоплений (пусть и с сюрпризами на этом пути). И нет необходимости покупать лотерейный билет.