Нефть в понедельник нестабильна и падает в цене

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent упали ниже цены $108 за баррель, так как ослабли геополитические проблемы в секторе Газа. Пожалуй, больше всего реагирует на новости политики сейчас именно нефть.

Утром на бирже ICE в Лондоне нефть Brent с поставкой в сентябре достигла сессионного минимума - $107,79 за баррель.

Инвесторы оценивают геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке после сообщений о том, что ХАМАС и Израиль договорились о 24-часовом гуманитарном перемирии. Трейдеры также следят за развитием событий на Украине. В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в сентябре опустилась до $101,66 за баррель.

На этой неделе в среду участники рынка ждут заявления по денежно-кредитной политике ФРС, особенно относительно сроков начала повышения процентных ставок.