Грааль, последние новости.

Новости хорошие, очень даже - все проблемы решены, вышел на финишную прямую.Отчеты опубликованы на, см. здесь: http://ruforum.mt5.com/threads/66092-sluchayniy-graal?p=10969035#post10969035Извините, времени на перепечатку нет, нужно закончить работу.Здесь даю последний тест работы одной из под-функций, это открытие сделок по "спидометру", т.е. по ускорению цены.Эта открывашка не главная, но очень важная. На просадку особого внимания не обращайте, при работе в комплексе ее не будет.