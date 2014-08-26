Грааль, последние новости.

0
Новости хорошие, очень даже - все проблемы решены, вышел на финишную прямую.
Отчеты опубликованы на Красном форуме, см. здесь: http://ruforum.mt5.com/threads/66092-sluchayniy-graal?p=10969035#post10969035
Извините, времени на перепечатку нет, нужно закончить работу.
Здесь даю последний тест работы одной из под-функций, это открытие сделок по "спидометру", т.е. по ускорению цены.
Эта открывашка не главная, но очень важная. На просадку особого внимания не обращайте, при работе в комплексе ее не будет.
